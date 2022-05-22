موقع نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2022.. رابط نتائج السادس الابتدائي برقم الجلوس

ينشر لكم ثقفني، رابط موقع نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2022، حيث تتزايد عمليات البحث بشكل كبير عبر محرك جوجل، من أجل التعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، حيث خاض طلاب سادس ابتدائي الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني خلال شهر مايو الجاري، وانطلقت الاختبارات يوم 7 واستمر لغاية يوم 11 من الشهر نفسه، ويسعى أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية لمعرفة الموعد المقرر الذي سيتم الإعلان فيه عن ظهور النتائج، ولم تفصح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن أي موعد حتى هذه اللحظة، وفي السطور التالية نستعرض لكم آلية فحص نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2022.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022

أدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2022، وسط إجراءات مشددة حيث تم العمل بكافة الإجراءات الاحتياطية واتخذت التدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة والقائمين على الامتحانات، وكان أول اختبار أداه طلاب الشهادة الابتدائية في مادة اللغة العربية والإملاء وفي مادة التربية الدينية، فيما كان آخر امتحان في مادة الدراسات الاجتماعية وفي اللغة الإنجليزية، كما خاض الطلبة أيضا الامتحانات في المواد الغير مضافة للمجموع في مادتي التربية الدينية والحاسب الآلي، ولا تزال أعمال تصحيح أوراق الامتحانات مستمرة وتجرى الاستعدادات من أجل الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية الترم الثاني

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، على أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية “نتية الصف السادس الترم الثاني 2022″، سيكون فور انتهاء عمليات تصحيح ورصد درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتشير توقعات مصادر في المديرية إلى أن الإعلان عن ظهور النتائج من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الحالي، حيث سيتم ظهور النتائج إلكترونيا من خلال تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الدقهلية برقم الجلوس، كما سيتم نشر النتائج عبر الكشوفات في المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي