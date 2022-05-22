نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022 عبر moe.gov.eg في المقال التالي
نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022، لقد انتهى كافة طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي من آداء الامتحانات الخاصة بهم قد بدأ البحث يتزايد بشكل مستمر من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022، وذلك ليتعرف جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم، وذلك بعد ان تم الاعلان رسميا من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن نتيجة طلاب الأول الثانوي الصناعي من المقرر أن تصدر خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بناءًا على بعض الضوابط والشروط التي قد تم الإعلان عنها من قبل المسؤولين، و للتعرف على تفاصيل أكثر بشأن نتائج امتحانات طلاب الأول الثانوي الصناعي تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.
نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022
لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية إن نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022 من المقرر ان تصدر إلكترونيًا، حيث انه قد تم الإعلان عن الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي، ويرجع ذلك إلى رغبة الوزارة في تخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور وطرح النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا، وايضًا خوفًا على الطلاب وأولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم اثناء الزحام في المدارس، على ان تكون تصدر النتائج في المدارس بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية والمقرر أن تنتهي في يوم الخميس 9 يونيو 2022.
الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022
- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والمخصص للاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022.
- ستظهر أمامك العديد من الخدمات الالكترونية التعليمية التي تقدمها الوزارة، اضغط على “نتيجة الثانوي الصناعي” ضمنهم.
- قم بإختيار الصف الدراسي “الصف الأول الثانوي” ثم التخصص “ثانوي صناعي” والفصل الدراسي “نهاية العام” والعام الدراسي “2021/2022” بالاضافة إلى كتابة رقم الجلوس باللغة الانجليزية.
- بعد التأكد من صحة كافة البيانات المُدخلة، قم بالضغط على “استعلام عن النتائج” وستصدر لك التقديرات الخاصة بك في كل المواد الدراسية.
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