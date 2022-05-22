زيلينسكى: أوكرانيا جزء من أوروبا منذ فترة طويلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إنه مقتنع بأن بلاده كانت منذ فترة طويلة جزءا من أوروبا، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى فى يونيو المقبل.





وأوضح زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس البولندى أندريه دودا فى كييف، أنه "فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى لا أحد سوى أصدقائنا البولنديين يفهم تماما أن أوكرانيا كانت منذ فترة طويلة جزءا من أوروبا، وفى الواقع نحن نؤمن بذلك ونحن ندافع عن حريتنا واستقلالنا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية. وأشار الرئيس الأوكرانى، إلى أن المسائل البيروقراطية والفنية ضرورية للحصول على العضوية الرسمية، وأن الأوكرانيين بحاجة إلى سفراء أقوياء لتخطى هذه المسائل، موضحا أنه يعتبر بولندا أحد هؤلاء السفراء. وقال: "نعتقد أن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى ستحدث بالتأكيد، نحن ننتظر وضعنا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى فى يونيو". يُشار إلى أنه فى 9 مايو قدمت أوكرانيا الجزء الثانى من الاستبيان للحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وكان زيلينسكى قد وقع على طلب عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى فى 28 فبراير الماضى.

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