الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء بباحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - ‏‎

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانونى حسب القانون الدولى الذى لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التى تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المُبارك، مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولى، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلى على القُدس المُحتلة.

وحذّر الناطق الرسمى باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسى الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.