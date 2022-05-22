أوكرانيا: نستبعد وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لروسيا

جدة - نرمين السيد - قال مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، ميخايلو بودولياك، اليوم الأحد، إن موقف كييف من الحرب أصبح أكثر تشددًا وأن تقديم التنازلات سيؤدى إلى نتائج عكسية على أوكرانيا لأن روسيا سترد بقوة أكبر بعد أى توقف للقتال.





وأضاف فى تصريحات أوردتها وكالة "أوكرن فورم" الأوكرانية "لن تتوقف الحرب بعد تقديم أى تنازلات بل ستتوقف لبعض الوقت وبعد فترة، وبأكثر شدة، سيقوم الروس بإعادة بناء أسلحتهم وقوتهم البشرية وسيعملون على تصحيح أخطائهم، وسيبدأون هجومًا جديدًا أكثر دموية وواسع النطاق".

ورفض بودولياك فى تصريحاته الدعوات "الغريبة جدا" من جانب الغرب لوقف إطلاق نار عاجل من شأنه أن يشمل بقاء القوات الروسية فى الأراضى التى احتلتها فى جنوب وشرق أوكرانيا.

وشدد على أن "القوات (الروسية) يجب أن تغادر البلاد وبعد ذلك سيكون استئناف عملية السلام ممكنا، سيكون من الجيد أن تفهم النخبة الأوروبية والأمريكية: لا يمكن ترك روسيا فى منتصف الطريق لأنهم سيطورون مزاجًا "انتقاميًا" وسيكونون أكثر قسوة، مشددًا على أنه "يجب هزيمتهم، وأن يتعرضوا لهزيمة مؤلمة بقدر الإمكان".

فى وقت سابق، قال بودولاك إن محادثات أوكرانيا مع الاتحاد الروسى قد تم تعليقها حتى تتمكن روسيا من إدراك الموقف بموضوعية.