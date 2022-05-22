وأضاف فى تصريحات أوردتها وكالة "أوكرن فورم" الأوكرانية "لن تتوقف الحرب بعد تقديم أى تنازلات بل ستتوقف لبعض الوقت وبعد فترة، وبأكثر شدة، سيقوم الروس بإعادة بناء أسلحتهم وقوتهم البشرية وسيعملون على تصحيح أخطائهم، وسيبدأون هجومًا جديدًا أكثر دموية وواسع النطاق".
ورفض بودولياك فى تصريحاته الدعوات "الغريبة جدا" من جانب الغرب لوقف إطلاق نار عاجل من شأنه أن يشمل بقاء القوات الروسية فى الأراضى التى احتلتها فى جنوب وشرق أوكرانيا.
وشدد على أن "القوات (الروسية) يجب أن تغادر البلاد وبعد ذلك سيكون استئناف عملية السلام ممكنا، سيكون من الجيد أن تفهم النخبة الأوروبية والأمريكية: لا يمكن ترك روسيا فى منتصف الطريق لأنهم سيطورون مزاجًا "انتقاميًا" وسيكونون أكثر قسوة، مشددًا على أنه "يجب هزيمتهم، وأن يتعرضوا لهزيمة مؤلمة بقدر الإمكان".
فى وقت سابق، قال بودولاك إن محادثات أوكرانيا مع الاتحاد الروسى قد تم تعليقها حتى تتمكن روسيا من إدراك الموقف بموضوعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: نستبعد وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.