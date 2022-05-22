الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

جدة - نرمين السيد - وقال فى جنيف فى افتتاح الاجتماع السنوى للمنظمة، إن "تراجع الاختبارات والمتحورات يعنى أننا نغض الطرف عن تحور الفيروس"، مشيرا إلى أن "ما يقرب من مليار شخص فى البلدان منخفضة الدخل لم يتلقوا اللقاح بعد".

وأضاف: "فى الوقت الذى شهدت الصحة تقدما، حيث تم تطعيم 60% من سكان العالم، لا يكاد ينتهى الفيروس فى أى مكان حتى ينتشر فى كل مكان، وأن الحالات المبلغ عنها تتزايد فيما يقرب من 70 دولة فى جميع المناطق".

وأشار إلى أن "الوفيات المسجلة آخذة فى الارتفاع فى إفريقيا، القارة ذات التغطية الأقل فى مجال التطعيم، و57 دولة فقط حول العالم قامت بتلقيح 70% من سكانها".

وأوضح أنه "فى الوقت الذى تحسنت فيه إمدادات اللقاحات فى العالم، لم يكن هناك التزام سياسى كاف لطرح اللقاحات فى بعض البلدان، وهناك ثغرات فى القدرة التشغيلية أو المالية فى بلدان أخرى".

وتابع: "بشكل عام، نرى التردد فى الحصول على اللقاحات مدفوعا بمعلومات مضللة.. الوباء لن يختفى بطريقة سحرية، لكن يمكننا إنهاءه".

وفى تقريرها الأسبوعى عن الوضع العالمى، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن "عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 استقرت بعد أسابيع من التراجع منذ أواخر مارس الماضى، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالى للوفيات الأسبوعية".

ومن المتوقع أن يتم تعيين تيدروس لولاية ثانية مدتها 5 سنوات هذا الأسبوع، خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية، الاجتماع السنوى الخامس والسبعين للدول الأعضاء فى المنظمة.