HERE موقع معرفة نتائج الموازي 2021/2022 لمعرفة نتائج القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf

موقع معرفة نتائج الموازي 2021/2022 لمعرفة نتائج القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها الآن ونستعرضها مع حضراتكم حيث تزايدت عمليات على جوجل نحو التعرف على طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان رسمياً عن طرح إمكانيات الاستعلام عليها أمام جميع الطلاب والطالبات على شكل نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث عمليات البحث على جوجل رائجة للغاية وراء التعرف على طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة سبق لهم التقديم على القبول الموازي بعدما وصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى نحو 35 ألف طالب وطالبة، على ان يتم الاعلان رسمياً على ان يكون موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هو المنصة الأولى الرسمية لتفعيل إمكانيات الحصول على نتائج القبول الموازي من خلالها، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي بإمكان جميع الطلاب والطالبات الحصول عليها اون لاين من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال وتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تسجيل وتدوين جميع البيانات والنقر فى النهاية على ايقونة استعلام

شروط القبول الموازي بالعراق