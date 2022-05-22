انحسار الفيضانات في بنجلاديش والهند بعد مصرع 60 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:28 مساءً - انحسرت الفيضانات التي ضربت شمال شرقي بنجلاديش والهند بعدما أودت بحياة 60 شخصا في البلدين في أسوأ كارثة طبيعية ضربت المنطقة منذ نحو عقدين.

وأعلنت السلطات في دكا عن انحسار الفيضانات في شمال شرق بنجلاديش، وفي الهند المجاورة.

ويحاول عمال الإنقاذ الذين توجهوا إلى المنطقة المنكوبة، مساعدة ملايين الأشخاص المعزولين؛ والتي أدت هذه الفيضانات إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل في بنجلاديش وخمسين في الهند.

وفي بنجلاديش، تسببت مياه الفيضانات الآتية من شمال شرق الهند في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن مئة قرية.

وقال أريفوزمان بويان، رئيس مركز رصد الفيضانات والتحذير منها، وهو هيئة حكومية في بنجلاديش، إن الفيضانات طالت حوالي 70 % من سيلهت، أكبر مدينة في المنطقة، وحوالي 60 % من منطقة سونامجانج.

واشار إلى «أنها واحدة من أسوأ الفيضانات في المنطقة» مضيفًا أن الوضع سيتحسن أكثر في الأيام المقبلة بعد توقف هطول الأمطار الغزيرة.

وقال رئيس منطقة سيلهت موزيبور الرحمن إن سد زاكيجانج الواقع عند الحدود الهندية لا يمكن إصلاحه إلا عندما ينخفض منسوب المياه.

في الهند، قضى نحو 50 شخصًا الأسبوع الماضي بسبب فيضانات وانزلاقات تربة وعواصف رعدية، وفقًا لسلطات إدارة الكوارث المحلية.

وفي ولاية آسام شمال شرق الهند، لقي 18 شخصًا حتفهم، وفقًا للسلطات فيما تشرد أكثر من 92 ألف شخص.

في ولاية بيهار، إلى الغرب من ولاية اسام، لقي ما لا يقل عن 33 شخصًا حتفهم جراء العواصف الرعدية الخميس. وشهدت الولاية خلال الأسبوع موجة قيظ وصلت درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية.