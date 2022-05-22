وزيرا خارجية الولايات المتحدة وفرنسا يبحثان هاتفيا القضايا العالمية الملحة

جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفى بعض القضايا العالمية الملحة التى تواجهها الولايات المتحدة وفرنسا معا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها على موقعها الإلكترونى. واتفق وزيرا الخارجية على أهمية استمرار الدعم الثابت لأوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية الروسية. كما ناقش الطرفان الخطوات التى يمكن للولايات المتحدة وفرنسا اتخاذها معا لدعم مسارات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى للدول المؤهلة للعضوية. وتطرق بيلنكين وكولونا لمناقشة المسائل المتعلقة بحلف شمال الأطلسى (الناتو) وأفضل السبل لدعم مساعى فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف. واتفقا أيضا على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الملحة للأمن الغذائى والتغذية لملايين الأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة حول العالم والتى تفاقمت بسبب الأوضاع الراهنة فى أوكرانيا.

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