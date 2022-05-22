جدة - نرمين السيد - وقالت برينر-كونج فى تصريحات لوكالة الأنباء الصحفية النمساوية (إيه بى إيه)، إن رجلا يبلغ من العمر 35 عامًا تم نقله إلى عيادة فى فيينا، اليوم الأحد، مع أعراض نموذجية معروف أنها مرتبطة بالعدوى مثل حمى طفيفة وبثور فى الوجه.
وأكدت برينر-كونج أن المُصاب فى حالة جيدة حتى الآن، مشيرة إلى أن "حالته مستقرة بخلاف تغيرات فى الجلد وأعراض إنفلوانزا خفيفة".
وفى السياق نفسه، أشار متحدث باسم عضو مجلس مدينة فيينا للشئون الصحية بيتر هاكر -بحسب الوكالة النمساوية- إلى أن المريض مُحتجز حاليا فى جناح الحجر الصحى، لافتا إلى أن العينة التى تم أخذها من المريض تم تحليلها فى كلية الطب البيطرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- النمسا.. حجر صحى على أول مصاب بفيروس جدرى القردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.