عاجل- النمسا.. حجر صحى على أول مصاب بفيروس جدرى القردة

جدة - نرمين السيد - وقالت برينر-كونج فى تصريحات لوكالة الأنباء الصحفية النمساوية (إيه بى إيه)، إن رجلا يبلغ من العمر 35 عامًا تم نقله إلى عيادة فى فيينا، اليوم الأحد، مع أعراض نموذجية معروف أنها مرتبطة بالعدوى مثل حمى طفيفة وبثور فى الوجه.

وأكدت برينر-كونج أن المُصاب فى حالة جيدة حتى الآن، مشيرة إلى أن "حالته مستقرة بخلاف تغيرات فى الجلد وأعراض إنفلوانزا خفيفة".

وفى السياق نفسه، أشار متحدث باسم عضو مجلس مدينة فيينا للشئون الصحية بيتر هاكر -بحسب الوكالة النمساوية- إلى أن المريض مُحتجز حاليا فى جناح الحجر الصحى، لافتا إلى أن العينة التى تم أخذها من المريض تم تحليلها فى كلية الطب البيطرى.