مساعد الرئيس الروسى: مستعدون لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ميدينسكى فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الأحد - إن تجميد المحادثات كان من الجانب الأوكرانى بالكامل.
وشدد على أن بلاده لم ترفض أبدا المفاوضات بما فى ذلك على أعلى المستويات، مبينا فى الوقت ذاته أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يمانع فى عقد اجتماع قمة بين الرؤساء.
وأوضح أن عقد اجتماع قمة بين الرؤساء يلزم له التحضير الجاد، وأن تكون الوثائق ذات درجة العالية من الاستعداد، لافتا إلى أنه يجب أن يجتمع رؤساء الدول للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة.
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