نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموين وتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 عبر موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تسجيل رقم هاتفهم على البطاقة التموينية وقد جاء ذلك بعد إعلان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أن خدمة تسجيل رقم الجوال لحاملي البطاقة التموينية ستكون متاح من خلال موقع الدعممصر، اعتبارًا من الساعة 2:00 ظهرًا يوم الثلاثاء 17 مايو 2022، وفي السطور التالية سنوضح لك كيفية تسجيل رقم هاتفك في بطاقة التموين المصرية 2022.

تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

للتسجيل رقم هاتف على البطاقة التموينية ضمن اختصاص الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم تسجيل رقم هاتف على بطاقة التموين، وذلك تمديد فترة تسجيل أرقام الهواتف لمن قمت بإرسال رسالة لهم على بطاقة التموين حتى 30 يونيو 2022 والذي ينص على أن هذه الفترة موجودة لتسهيل العملية، ويجب على المواطنين توفير أرقام هواتف لمكاتب المصادر لتجنب تشابك المواطن في المكاتب، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات لمتلقي الدعم الذين يبلغ عددهم الآن 72 مليون شخص فقط،وتسهيل التواصل مع المواطنين فضلاً عن تسجيل رقم الهاتف المحمول داخل مكاتب التموين وتوزيع المواد الغذائية مع الحاجة إلى كتابة رقم هاتفهم المحمول لإدخاله بشكل صحيح بالإضافة إلى أن يكون باسم رب الأسرة الذي يمتلك البطاقة.

كيفية تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

بعد إطلاق موقع دعم مصر لتسجيل رقم الجوال الخاص بالبطاقة التموينية 2022 وكذلك محركات البحث الأخرى ومواقع التواصل الاجتماعي نوضح لك كيفية التسجيل من خلال تفعيل البطاقة التموينية والحصول على رقم هاتف الأسرة باتباع التعليمات التالية الخطوات أدناه:

قم بزيارة موقع دعم مصر الرسمي.

بعد ذلك اختيار خدمات تموينية للمواطنين

ثم قم بتفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

يتطلب موقع دعم مصر الرسمي رقم البطاقة المكون من 12 رقمًا الموجود في البطاقة التموينية.

بعد ذلك يتم جمع جميع البيانات المطلوبة ويتم استلام رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل.

حاليًا يحاول ملايين الأشخاص في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية إضافة رقم هاتفهم المحمول إلى البطاقة التموينية الخاصة بهم لتجنب تعليق بطاقتهم والاستمرار في تلقي المساعدات الدعم والغذاء من الحكومة المصرية، وتعليمات مفصلة لكم في هذا المقال أعزائي المشتركين لإضافة الرقم بشكل صحيح واتباع هذه الخطوات للتأكد من إضافة الرقم قبل الموعد النهائي الذي حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.