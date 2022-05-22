نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://moedu.gov.iq/ رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية ٢٠٢٢ موقع وزارة التربية والتعليم | نتيجة الموازي 2021/2022 برابط مباشر في المقال التالي
الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية ٢٠٢٢ حيث يهتم عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق في هذا التوقيت بالتعرف على نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية ٢٠٢٢ ، وذلك بالتزامن مع الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن الانتهاء من رصد نتائج الطلاب تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول في تسجيل القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة في جميع أنحاء المحافظات من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث تم استقبال عدد كبير من الطلاب لتسجيل رغبات القبول في الكليات المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية ٢٠٢٢.
الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية ٢٠٢٢
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا موعد إعلان نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات لكافة الطلاب، لتكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما يتم الانتهاء من رصد النتائج مباشرة عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم الدليل الذي يتضمن نسب ومعدلات القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية بكافة التخصصات خلال الأيام الأخيرة، والتي يتم بناء عليها تحديد قبول الطلاب في جميع التخصصات التي تتضمنه الكليات العراقية المختلفة، على أن يتم الاستعلام إلكترونيا عن نتائج الطلاب باستخدام الرقم الامتحاني فقط لتسهيل إجراءات هذه الخدمة على الطلاب وأولياء الأمور.
نتيجة الموازي 2021/2022 برابط مباشر
ويمكن استخراج نتائج القبول الموازي في كافة الجامعات العراقية في جميع المحافظات إلكترونيا بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والذي تم تفعيله خلال الفترة الأخيرة لتسهيل الحصول على نتائج الطلاب، ويتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية.
- يتم اختيار استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية للعام الدراسي 2022.
- يتم إدخال المحافظة الخاصة بالطالب.
- كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان الخاص به.
- ومن ثم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لكي تظهر مباشرة على الفور من خلال الموقع.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية ( كليه الطب بجميع المحافظات)
- كلية طب بغداد : 99 أما كلية طب الكندي : 98.8
- كلية طب المستنصرية : 98.50 وكلية طب النهرين : 98.67
- كلية طب البصرة : ٩٩.٥ في حين كلية طب الزهراء : 97.93
- طب الموصل : 98.33 وكلية طب الكوفة : 98.33
- كلية طب تكريت : 98.17 أما طب القادسية : 98.33
- طب الأنبار : 98.17 وطب العراقية : 98.33
- كلية طب حمورابي : 98.33 وكلية طب ديالى : 98.50
- كلية طب كربلاء : 98.35 وكلية طب ذي قار : 98.67
- كلية طب كركوك : 98.50 في حين كلية طب واسط : 98.64
- طب ميسان : 98.17 أما طب المثنى : 98.17
- طب الفلوجة : 98.22 وطب نينوى : 98.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر http://moedu.gov.iq/ رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية ٢٠٢٢ موقع وزارة التربية والتعليم | نتيجة الموازي 2021/2022 برابط مباشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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