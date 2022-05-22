نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم الآن قبل الانتهاء علي منحة الحج المجانية للمواطنين بالمملكة وخارجها في المقال التالي
سارع بالتسجيل في منحة الحج المجانية قبل انتهاء المهلة المحددة للتقديم، تم فتح باب التسجيل في منحة الحج المجانية المقدمة من مؤسسة الراجحي الخيرية، حيث تأتي المنحة ضمن العديد من الخدمات المجانية التي تتم تحت رعاية المؤسسة، فهي من مؤسسات المملكة العربية السعودية التي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى المواطن السعودي الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي، ومع اقتراب موسم الحج أعلنت بشكل رسمي إمكانية التقديم على المنحة الخاصة بالحج من خلال الموقع الخاص بوزارة الحج عبر شبكة الإنترنت، على أن يتم ذلك وفقاً لعدة شروط وضعتها المؤسسة لضمان وصول المنحة لمن يستحقها من الغير قادرين على تحمل نفقات الحج سواء من سعودي الجنسية أو المقيمين، وقد حرصت على الاهتمام بتلك المنحة على وجه الخصوص لأن الحج يمثل أحد أركان الإسلام الخمس ومن الفروض المستحبة لدى ملايين المسلمين حول العالم.
كيفية التسجيل في منحة الحج المجانية
دون دفع أي تكاليف خاصة بأداء مناسك الحج، أوضحت مؤسسة الراجحي الخيرية الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب الحصول على المنحة بك لنجاح، وجاءت الخطوات بالترتيب كما يلي:
- أولاً لابد من الانتقال إلى موقع وزارة الحج على شبكة الإنترنت.
- من الواجهة الرئيسية للموقع يتم الضغط على قسم المسار الإلكتروني للحجاج.
- من خلال الخدمات العامة يتم الانتقال إلى أيقونة الحجز.
- من البرامج المتاحة يتم الضغط على البرنامج المرغوب به.
- إدخال كافة البيانات الشخصية في أماكنها المحددة بشكل صحيح.
- بعد مراجعة البيانات المدخلة يتم النقر على كلمة تقديم الطلب.
وإلى هنا يكون قد تم تقديم الطلب الخاص بالحج المجاني، على أن سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عبر أحد وسائل الدفع الموجودة على الموقع لإتمام تقديم الطلب.
شروط استحقاق منحة الحج المجانية
جاءت الشروط المحددة من قبل مؤسسة الراجحي للأعمال الخيرية كما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية يبلغ من العمر 25 عام فأكثر.
- في حالة كان المتقدم من المقيمين بالمملكة لابد وأن تكون الإقامة الخاصة به سارية المفعول.
- لديه القدرة البدنية على أداء مناسك الحج مع توفير مستند صحي يوثق ذلك.
- لابد وأن حسن السير والسلوك ولم يسبق له التقديم على منحة الحج في وقت سابق.
- إذا كان سعودي لابد وأن لا يتجاوز دخله الشهري عن 6000 ريال سعودي.
- إذا كان من المغتربين بالمملكة لابد وأن لا يتجاوز دخله الشهري عن3000 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قدم الآن قبل الانتهاء علي منحة الحج المجانية للمواطنين بالمملكة وخارجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.