قدم الآن قبل الانتهاء علي منحة الحج المجانية للمواطنين بالمملكة وخارجها

سارع بالتسجيل في منحة الحج المجانية قبل انتهاء المهلة المحددة للتقديم، تم فتح باب التسجيل في منحة الحج المجانية المقدمة من مؤسسة الراجحي الخيرية، حيث تأتي المنحة ضمن العديد من الخدمات المجانية التي تتم تحت رعاية المؤسسة، فهي من مؤسسات المملكة العربية السعودية التي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى المواطن السعودي الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي، ومع اقتراب موسم الحج أعلنت بشكل رسمي إمكانية التقديم على المنحة الخاصة بالحج من خلال الموقع الخاص بوزارة الحج عبر شبكة الإنترنت، على أن يتم ذلك وفقاً لعدة شروط وضعتها المؤسسة لضمان وصول المنحة لمن يستحقها من الغير قادرين على تحمل نفقات الحج سواء من سعودي الجنسية أو المقيمين، وقد حرصت على الاهتمام بتلك المنحة على وجه الخصوص لأن الحج يمثل أحد أركان الإسلام الخمس ومن الفروض المستحبة لدى ملايين المسلمين حول العالم.

كيفية التسجيل في منحة الحج المجانية

دون دفع أي تكاليف خاصة بأداء مناسك الحج، أوضحت مؤسسة الراجحي الخيرية الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب الحصول على المنحة بك لنجاح، وجاءت الخطوات بالترتيب كما يلي:

​أولاً لابد من الانتقال إلى موقع وزارة الحج على شبكة الإنترنت. من الواجهة الرئيسية للموقع يتم الضغط على قسم المسار الإلكتروني للحجاج. ​من خلال الخدمات العامة يتم الانتقال إلى أيقونة الحجز. ​من البرامج المتاحة يتم الضغط على البرنامج المرغوب به. إدخال كافة البيانات الشخصية في أماكنها المحددة بشكل صحيح. ​بعد مراجعة البيانات المدخلة يتم النقر على كلمة تقديم الطلب.

وإلى هنا يكون قد تم تقديم الطلب الخاص بالحج المجاني، على أن سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عبر أحد وسائل الدفع الموجودة على الموقع لإتمام تقديم الطلب.

شروط استحقاق منحة الحج المجانية

جاءت الشروط المحددة من قبل مؤسسة الراجحي للأعمال الخيرية كما يلي: