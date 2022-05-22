epedu.gov.iq استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث يعم القلق والتوتر مابين الطلاب والسادة أولياء الأمور من اجل الحصول على تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الجلوس وبالاسم الرباعي في جميع المحافظات العراقية

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نوافيكم به ونستعرضها الان مع حضراتكم حيث عمليات البحث على جوجل رائجة للغاية بعد ان تم الكشف بشكل مؤخرا على معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وشروط القبول الموازي، حيث قد تم الاعلان رسمياً عن نتائج القبول الموازي بعد ان تم الاعلان عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات العراقية بعد ان تم الاعلان عن تقدم نحو 35 ألف طالب وطالبة على الالتحاق داخل الجامعات العراقية عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية اون لاين وذلك على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني والمحافظة التي يتبع اليها الطالب داخل الايقونة المخصصة له

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق