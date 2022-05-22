من غير فوائد.. إليك كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش في السعودية

تقدم نحو 9 بنوك محلية في المملكة العربية السعودية، خدمة الأقساط الشهرية الميسرة لدى نون دون فوائد، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة دفع تكلفة طلبياته من نون على أقساط مُيسرة كل شهر، بشرط أن تكون قيمتها ألف ريال سعودي أو أكثر، ليتم تأهيله إلى خطة الأقساط الميسرة، ولا بد من وجود بطاقة بطاقة ائتمانية تابعة لأي من البنوك التسعة المشتركة في الخدمة، وهي ساب، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الإمارات دبى الوطني، وبنك الجزيرة، والبنك الأول، وعليه بكل بسهولة يُمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max بدون أي فوائد.

كيفية تقسيط جوال آيفون 13 برو ماكس بسعر الكاش

ومن الممكن الاستفادة من خدمة الأقساط الشهرية الميسرة لدى نون، وذلك من خلال الطريقة الإلكترونية، على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة نون. اختيار نون بالأقساط عند صفحة إتمام الشراء. اختيار البطاقة من ضمن البنوك المتاحة لخطة الأقساط. إتمام عملية الدفع بالتقسيط.

كما يمكن التواصل مع البنك أو الاطلاع على التطبيق الخاص بالبنك لمعرفة إذا كان العميل مُخوّل لخطة الأقساط البنكية.

شروط نون لخدمة الأقساط الشهرية الميسرة

ووضعت نون عددًا من الشروط للاستفادة من خدمة الأقساط الشهرية الميسرة، وذلك على النحو التالي:

لا يمكن استخدام البطاقات مسبقة الدفع والدفع نقدًا عند التسليم للاستفادة من برنامج الأقساط.

تفرض البنوك رسوم معاملات بسيطة، لذا من الأفضل أن يتحقق العميل من البنك الخاص به أولا.

اذا تم إلغاء طلب العميل المدفوع بالتقسيط الميسر, سيتم إعادة مدفوعاته بالكامل إلى بطاقته، وستستمر بدفع الأقساط للبنك.

يرجى التحقق من البنك بخصوص أي دفعات تتم له مباشرةً حيث إنه من الممكن أن تكون لكل بنك شروطه الخاصة به.

قد يفرض البنك غرامة أو رسوم فائدة أو كليهما عند عدم دفع الأقساط المستحقة.

قد يستغرق الأمر من 3إلى 5 أيام عمل لتظهر أي تغييرات على كشف حساب بطاقتك الائتمانية.

أرقام التواصل مع البنوك المشاركة في خدمة الأٌقساط من نون

ويمكن التواصل مع البنوك المشاركة في خدمة الأقساط الشهرية الميسرة، من خلال عدد من الأرقام الخاصة بكل بنك، وذلك على النحو التالي: