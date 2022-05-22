منصة مدرستي أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تطبيق مقياس الميول المهنية لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والأهلية عبر منصة مدرستي، وذلك بهدف مساعدة الطلبة والطالبات على تحديد ميولهم المهنية ونقاط قوتهم ومهاراتهم من أجل ضمان استثمارها أفضل استثمار، مؤكدة على أن مقياس الميول في نظام مسارات الثانوية يعمل على اكتشاف الميول المهنية للطلاب.

منصة مدرستي دخول مقياس الميول المهنية لطلاب الصف الأول الثانوي 1443:-

قالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، بأن الهدف الأساسي من مقياس الميول المهنية للطلاب في المرحلة الثانوية، وهم طلاب السنة الأولي المشتركة بالمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية الأهلية، حيث يمكن الدخول على المنصة التعليمية من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على منصة مدرستي التعليمية.

الضغط على مقياس الميول المهنية لطلاب الصف المشترك بالمرحلة الثانوية.

يتم قراءة التعليمات الخاصة بدخول اختبار مقياس الميول المهنية.

وأشارت الشهري بأن اختبار مقياس الميول المهنية يتم اجراؤه مرة واحدة فقط في العام لطلاب السنة المشتركة بالمرحلة الثانوية، وهذا المقياس سيعود على الطلبة والطالبات بالعديد من الفوائد والتي من أبرزها ما يلي:-

تحديد ميول الطلاب المهنية.

المواءمة بين قدرات الطلاب وميولهم.

يعمل على تعزيز دافعية الطلاب نحو التعلم.

يسهم بشكل كبير في خفض معدلات الرسوب والتسرب.

الكشف عن ميول الطلاب المهنية.

مساعدة الطلاب على التخطيط المبكر للمستقبل.

استثمار إمكانات الطلاب المعرفية وقدراتهم هؤلاء الطلاب على النحو الأمثل.

دعم الطلاب في اختيار المسار الدراسي الملائم لهم وبما يتفق مع ميولهم وقدراتهم من أجل استكمال رحلتهم التعليمية بشكل صحيح قائم على المعرفة والوعي

مقياس الميول المهنية سيعمل على اكتشاف الميول الخاصة بالطلاب والتعرف على نقاط القوة والضعف في هذه الميول وتوجيهها بشكل صحيح لاستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم في النهاية.

يعمل على استثمار قدرات الطلاب أقصى استثمار وتحسين رحلتهم التعليمية.

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي 1444 والمتضمن موعد بدء الدراسة، في العام الدراسي الجديد، وأيضاَ استمرار تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول رئيسية كما هو متبع بالعام الدراسي الجاري، بهدف زيادة عدد أيام الدراسة وتقليص فترة انقطاع الطلاب عن الدراسة والحضور إلى المدارس.