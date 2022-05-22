خطوات وشروط التسجيل في التعداد السكاني وطرق التواصل بالهيئة1443

يعتبر التعداد السكني واحد من أهم الطرق لدعم المواطنين السعوديين ،قد أطلقتة الهيئة العامة للإحصاء، من أجل مساعدة المواطن الأكثر إحتياجا إلي الدعم المادي ،أو العيني ،بالإضافة إلي أن الهيئة تقوم بالترحيب بالمواطنين ،الذين يرغبوا في المشاركة الفاعلية في التعداد السكاني للإحصاء ،وفقا لشروط العمل متعاون مع الهيئة ،لعام 1443.

الخطوات المتبعة للتسجيل في التعداد السكاني

لكي يتم التسجيل في التعداد السكاني ،الذي أطلقتة الهيئة العامة للإحصاء ، يجب أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بهيئة التعداد السكاني.

ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي علي الموقع ،بكتابة أسم المستخدم ،وتعين كلمة مرور.

ثم كتابة رقم الهاتف الجوال في الخانة المخصصة له.

ثم بعد ذلك يتم إستلام رمز التحقيق ،وإدخاله في الخانة المخصصة له.

ثم فتح الصفحة الرئيسية ،ومنها إختيار الأفراد المتعاونين بالإحصاء.

ثم كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة سليمة.

وأخيرا:يتم رفع جميع الأوراق ،والمستندات المطلوبة.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في التعداد السكاني

لكي يتم التسجيل في التعداد السكاني السعودي ،يجب أن تتوافر عدة شروط ،وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم ،لدية حساب في منصة أبشر الإلكترونية.

الدخول علي بوابة النفاذ الوطني ،عبر منصة أبشر الإلكترونية.

ألا يقل عمر المتقدم بطلب التعاون كمشارك بالتعداد السكاني عن 20 عاما.

يجب علي المتقدم أن يحضر جميع التدريبات الخاصة بالهيئة.

كيفية التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء

يمكن التواصل بالهيئة العامة للإحصاء ،عن طريق الخطوات الأتية:

يتم التواصل من خلال مكتب خدمة العملاء بالإتصال علي رقم 920020081.

ويمكن إرسال الطلبات عن طريق الفاكس علي الرقم التالي: 00966114014138.

ويمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للإحصاء: [email protected]

ونحن موقع ثقفني نشكر الجهد المبذول ،من الهيئة العامة للإحصاء ،في تقديم المساعدات للأزمة للمواطن السعودي ،من أجل ضمان حياة أفضل للمواطن بالمملكة العربية السعودية ،وسد جميع متطلباتة المعيشية ،وذلك ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة 2030 ، وتقدم المملكة العربية السعوية ،والنهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين ،وننظر منهم تقديم العديد من الخدمات ،التي تساعد المواطن السعودي.