أقوى عروض ساكو للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في مهرجان عروض الصيف

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عروض ساكو تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في مهرجان عروض الصيف، على جميع مستلزمات الرحلات والصيف بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأجهزة العناية المنزلية والشخصية، مع العلم أن هذه العروض تستمر حتى أطول فترة في تاريخ العروض، حيث أن مهرجان عروض الصيف من ساكو يبدأ من يوم 11 مايو الحالي وحتى 11 يونيو 2022 أي لمدة شهر كامل وحتى الحادي عشر من الشهر القادم، فتمتع بالتسوق من خلال أحد معارض شركة ساكو للبيع بالتجزئة والتسويق، المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية. أقوى عروض ساكو في الصيف للأدوات المنزلية: طقم حافظات طعام مكون من مجموعة بها ثلاث قطع بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 122.75 ريال.

جهاز تفريغ الهواء بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 299.75 ريال.

طقم تقديم مكون من 16 قطعة بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 139.75 ريال.

عرض التوفير على طقم أواني طهي فولاذ ضد الصدأ مكون من 24 قطعة بسعر 86.75 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال. موزع مشروبات زجاج مكون من ثلاث قطع مع قاعدة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 79.75 ريال.

موزع مشروبات مع حامل سعة 4 لتر كامل بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 96.75 ريال.

دلو ثلج مستدير شفاف بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 35.75 ريال.

دلو ثلج مطلي سعة 2 لتر بجدار مزدوج مع ملعقة بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 92.75 ريال.

مضخة مياه تعمل باللمس، غلق تلقائي بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89.75 ريال. عرض طقم كاسات زجاجية من الزجاج المقسي بسعر 19 ريال سعودي بدلاً من 31.75 ريال.

طقم للعصير مع حامل بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 59.75 ريال.

أبريق مع أربع أكواب ومصاص بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 32.75 ريال.

عرض طقم أبريق وأكواب زجاجية مع حامل مكون من 8 قطع بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 49.75 ريال. عروض الصيف للأجهزة الكهربائية المتنوعة: نتريبولت طقم خلاط بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

عرض التوفير على عصارة بتقنية العصر البطيء بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 1,979 ريال.

عصارة 30 واط سعة 500 جرام بسعر 95 ريال سعودي. مبرد هواء داخلي سعة 40 لتر وقوة 100 واط بسعر 1,549 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.

كما تقدم مجموعة ساكو عروض التوفير على مجموعة هائلة من مبردات الهواء الداخلية والخارجية بأسعار تنافسية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. براون مكواة بخار قوة 2000 واط سعة 220 مل بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 159.75 ريال.

مكواة بخار قوة 1000 واط بيد قابلة للطي بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 199.75 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض ساكو للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في مهرجان عروض الصيف - ثقفني

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