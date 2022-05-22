لنقصه فى الأسواق.. أمريكا تستقبل أولى شحنات حليب الأطفال من أوروبا

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين فى إفادة صحفية اليوم الأحد، إنه وفق قانون الإنتاج الدفاعى لزيادة الإنتاج وإنشاء "عملية Fly Formula" تمكنت وزارة الزراعة ووزارة الصحة والخدمات البشرية (بواسطة طائرات البنتاجون) من جلب حليب الأطفال الذى يفى بمعايير الصحة والسلامة الأمريكية فى أسرع وقت ممكن".
وأضافت جان بيير: "عادة ما تستغرق عملية نقل هذه المنتجات من أوروبا إلى الولايات المتحدة أسبوعين، وبفضل هذه العملية، قلصنا هذه الفترة إلى حوالى ثلاثة أيام".
وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى هبوط الطائرة التى تحمل الشحنة فى إنديانابوليس (إنديانا).
وأطلقت إدارة الرئيس جو بايدن على هذه الجهود اسم "Operation Fly Formula"، حيث تكافح من أجل معالجة النقص على الصعيد الوطنى.
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