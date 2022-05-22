تعليق جميع الرحلات الجوية فى العراق.. غدا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة حسين جليل، فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "البلاد ستتأثر ابتداء من مساء اليوم بمرتفع جوى من شرق البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة، حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة أقل من درجة الحرارة السائدة فى الأيام الماضية، وعندما تتقدم هذه الكتلة سوف تسبب تصاعد الغبار من الأقسام الشمالية الغربية والأقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وأضاف أن الحالة التى يجب أن نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان، ما يعرض العراق لهذه العاصفة الترابية ابتداء من مساء اليوم وحتى الغد، موضحا أن العاصفة ستنتهى بعد غد الثلاثاء، ويميل الطقس إلى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5 إلى درجات مئوية.
وأشار إلى أن هذه العاصفة الترابية، هى عاصفة إقليمية كونها تؤثر على الأردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والامارات والبحرين، مناشدا المواطنين عدم الخروج من المنازل خلال الـ48 ساعة القادمة، وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية.
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