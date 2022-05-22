جدة - نرمين السيد - أصيب 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية جفنا شمال رام الله.





وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز صوب الشبان، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بـ"المطاط" فى الأطراف السفلية، والعديد بحالات اختناق. وفى وقت سابق، أصيب طالب فلسطينى بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، غرب الحرم الإبراهيمى الشريف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.