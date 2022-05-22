أوكرانيا تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة

جدة - نرمين السيد - فقد وافق البرلمان الأوكرانى، اليوم الأحد، بالأغلبية المطلقة على المرسومين الرئاسيين بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 23 أغسطس المقبل.
وكان هذان الإجراءان فرضا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضى الأوكرانية، حيث وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكى المرسومين فى 24 فبراير، وسبق أن مدد العمل بهما مرتين لمدة شهر واحد.
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