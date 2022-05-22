تعداد السعودية.. رابط تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022 عبر هيئة النفاذ الوطني للعد الذاتي

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عمر شويل - جدة تصدر رابط تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022 عبر بوابة النفاذ الوطني هيئة الاحصاء لبدء العد الذاتي للأفراد وأرباب الأسر قائمة اهتمام الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية قبل انتهاء المهلة المحددة لاستكمال تعداد السعودية تجنبا للتعرض للغرامات من قبل الهيئة العامة للإحصاء الصادرة بمرسوم ملكي بتوقيع الغرامة على من يعطل عمليات التعداد السكاني والمسح السكاني في المملكة العربية السعودية.

استمارة التعداد السكاني 2022

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء للعد الذاتي رابط تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022 عبر بوابة النفاذ الوطني هيئة الاحصاء، إضافة إلى انتشار محطات في مراكز التسوق المختلفة.

وحددت المملكة أخر موعد لتعبئة استمارة تعداد السعودية للعد الذاتي يوم 25 مايو 2022، موضحة مواقع محطات العد الذاتي عبر بوابة الهيئة العامة للإحصاء.

المشاركين في العد الذاتي 2022

وكشف استطلاع للرأي بالمملكة العربية السعودية بمشاركة الاستطلاع 1045 من المشاركين، مقسمين ما بين 53% ذكور ، و47% إناث، أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن و26% يفضلون أن يزورهم موظف التعداد، بينما يفضل 74% تعبئة استمارة العد الذاتي بأنفسهم.

ووفقا لاستطلاع رأي مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، فقد بلغ التعداد السكاني بالسعودية وارتباطه بالإعداد للمستقبل ومشاريع التنمية يرى 92% موافقتهم لذلك، فيما بلغت نسبة المحايدين 7%، وغير الموافقين نسبة1%.

أخر موعد للعد الذاتي

وأطلقت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية. وذلك لمدة أسبوعين بداية من يوم 12 مايو 2022 وتستمر حتى يوم 25 مايو الجاري.

وعن أبرز مزايا تعداد السعودية عبر محطات العد الذاتي من استكمال بيانات استمارة التعداد السكاني 2022 دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني.

كما تتميز بتوافر الاستمارة باللغة العربية وعدة لغات أجنبية لغير الناطقين بالعربية من المقيمين في المملكة.

شارك الآن في #تعداد_السعودية_2022 من خلال رابط العد الذاتي قبل تاريخ 25 مايو:https://t.co/MlLTscNMLt#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) شارك الآن في #تعداد_السعودية_2022 من خلال رابط العد الذاتي قبل تاريخ 25 مايو:https://t.co/MlLTscNMLt#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 18, 2022

خطوات تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية عن كيفية المشاركة في العد الذاتي.

ويمكن تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022 باتباع الخطوات التالية.