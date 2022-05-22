نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب الامن الدبلوماسي 1443 وطريقة تقديم الامن الدبلوماسي جال في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب الامن الدبلوماسي 1443، من أكثر المواضيع بحثا لدى الراغبين في تقديم الامن الدبلوماسي الذي أعلن عنه مؤخرا. حيث بدأ التسجيل بتاريخ يوم السبت 20 شوال 1443 وينتهي يوم الخميس 25 شوال 1443، وسيتم قبول طلبات كل من تتوفر فيهم شروط الامن الدبلوماسي التي حددتها وزارة الداخلية التي تتمثل في الإدارة العامة للقبول المركزي، وللإشارة فإن التسجيل يكون من خلال أبشر للتوظيف الامن الدبلوماسي، وتعسى هذه الجهة إلى توفير الأمن والحماية اللازمة في كل المناطق بالمملكة العربية السعودية، وكانت تابعة في بدايتها للأمن الجنائي، ولم تنفصل عنها حتى سنة 2008 لتصبح باسم قوات الامن الدبلوماسي، وسنعرض لكم في مقالنا هذا تفاصيل موضوع سلم رواتب الامن العام وكيفية التقديم بشكل إلكتروني إلى وظائف الامن العام.

رواتب الامن الدبلوماسي 1443

يستعلم العديد من الأفراد في السعودية عن رواتب الامن الدبلوماسي 1443، وكان هذا عقب فتح أبواب تقديم الامن الدبلوماسي. وهي مخصصة للرجال ممن يحلمون مؤهل الثانوية العامة فأكثر، وبالنسبة للرتب المعلن عنها ضمن وظائف الامن الدبلوماسي هي: جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، وللإشارة فإنه هناك خمسة عشرة درجة في الوظائف، وقد جاءت على النحو الآتي:

بالنسبة للدرجة الأولى، يتقاضى الجندي في قوات الامن الدبلوماسي 3220 ريال سعودي، أما الجندي الأول فيصل راتبه إلى 3395 ريال، وبالنسبة لـ راتب الامن الدبلوماسي للعريف يصرف له 3765 ريال، وكذلك يستفيد وكيل رقيب من 4455 ريال سعودي. أما الدرجة الثانية راتب الجندي 3350 ريال، والجندي الأول 3540 ، وكيل الرقيب 4665 ريال سعودي، وأخيرا العريف 3940 ريال سعودي.

راتب الامن الدبلوماسي

علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالدرجة الثالثة يتقاضى الجندي الاول 3685 ريال سعودي والجندي 3480 ريال. أما راتب العريف من الدرجة 3 فيصل إلى 4115 ريال سعودي، ووكيل الرقيب في الامن الدبلوماسي السعودي يصرف له حوالي 4875 ريال سعودي، والعريف أيضا يتسفيد من معاش قيمته 4115 ريال سعودي، وهذا هو سلم رواتب الامن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية للدرجة 1 و 2 و 3 في الوظائف المعلن عنها.

تقديم الامن الدبلوماسي

تجدر الإشارة لمن يريدون التقديم على الامن الدبلوماسي رجال بأن ذلك أصبح متاحا لهم الآن من خلال بوابة أبشر للتوظيف. ولكن بالمقابل يجب أن تتوفر فيهم كل شروط الامن الدبلوماسي التي حددتها وزارة الداخلية. وهذا بتاريخ 21 مايو 2022 وسيدوم التقديم لخمسة أيام كاملة لتغلق أبواب التقديم يوم الخميس 26 مايو 2022، ويكون التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول مباشرة إلى منصة ابشر توظيف على الإنترنت. بعد ذلك عليك أن تختار إحدى الوظائف الموجودة وفق ما يناسبك. ثم ستنتقل إلى صفحة المعلومات الخاصة بالوظيفة. اقرأ كل الشروط والأحكام الخاصة بالوظيفة جيدا قبل الموافقة عليها، وانقر على زر تقديم الطلب. اكتب كل بياناتك الشخصية بدقة، رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم هوية الأب. بعدها اكتب بياناتك الأخرى، ثم معلومات المؤهل العلمي، وقم بالحفظ. أخيرا يمكنك التحقق من صحة كل البيانات، ثم قم بالتقديم.

شروط الامن الدبلوماسي

من أهم الشروط التي يجب توفرها في من يريدون تقديم على الامن الدبلوماسي، الجنسية السعودية، والإقامة الدائمة فيها. أن يكون سجل المتقدم نظيفا ولا يملك أي سوابق قضائية، كذلك من الضروري أن يجتاز اختبارات القبول. ويكون لائق من الناحية البدنية، بالإضافة إلى التوازن بين طوله ووزنه وفق معايير الوزارة. إلى حانب ذلك يجب أن تكون هويته الوطنية سارية المفعول أثناء التسجيل.

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع رواتب الامن الدبلوماسي 1443. والتي أصبحت من ضمن المواضيع الأكثر بحثا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تقديم الامن الدبلوماسي. كما تطرقنا إلى ذكر كيفية التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في كل المتقدمين.