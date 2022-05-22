here موقع استخراج نتائج الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

موقع استخراج نتائج الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2022. صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لحظة الكشف عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2022 ستشهدها الساعات المقبلة، وذلك بعد إتمام عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية الخاصة بتلك المرحلة، فقد قد الطلاب أخر امتحان لهم وهو الرياضيات يوم الخميس الماضي ومنذ تلك اللحظة تتم عمليات التصحيح على قدم وساق داخل الإدارات التعليمية للكشف عن النتائج في أسرع وقت ممكن، لإزالة حالة التوتر التي يعيشها أولياء أمور طلاب تلك المرحلة التي شهدت كثيراً من الجدل على مدار العام الدراسي، وذلك راجع إلى تطبيق منهج جديد على الطلاب للتطوير من مستواهم التعليمي باعتبار تلك السنة بمثابة حجر أساس لباقي مشوار الطالب التعليمي.

موقع استخراج نتائج الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2022

في بيان رسمي صادر من وزارة التربية والتعليم بشأن توضيح عملية تقيييم درجات الطلاب في المواد الدراسية في مرحلة الرابع الابتدائي، فقد حددت الوزارة الألوان بدلاً من الدرجات ليتم التعبير عن ما تحصل عليه الطالب في كل مادة، والتي جاءت كما يلي:

اللون الأزرق يعطى للطالب المتحصل على درجات بنسبة ما بين 85% إلى 100%. من إجمالي درجات المادة بتقدير ممتاز.

اللون الأخضر يعطى للطالب المتحصل على درجات بنسبة ما بين 65% إلى 85%. من إجمالي درجات المادة بتقدير جيد.

اللون الأصفر يعطى للطالب المتحصل على درجات بنسبة ما بين 50% و60%. من إجمالي درجات المادة ويشير لنجاح الطالب.

اللون الأحمر يعطى للطالب الذي لم يتخطى المرحلة بنجاح ويحتاج لدخول امتحانات الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الرابع إلكترونيا

وفقاً للخطوات التالي يتم التعرف على نتيجة الطالب المستعلم عنه لما تحصل عليه من ألوان في المواد التي قدم امتحاناتهم خلال الفترة الماضية:

الذهاب مباشرةً إلى الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب. الانتقال إلى نتائج المراحل الابتدائية واختيار الصف الرابع الفصل الدراسي الثاني. تسجيل كلاً من المحافظة الخاصة بالطالب ورقم جلوسه بشكل صحيح. مراجعة البيانات ثم الضغط على عرض النتيجة لتتضح مباشرة أمامك فور رفعها على الموقع.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني واحدة من النتائج التي تتزايد عليها البحث حتي الان للاجل الحصول واجراء الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتزايد بشكل كبير للغاية عمليات البحث على جوجل الرائجة من أجل الوصول الى تلك النتائج التي بامكانكم بكل بساطة استخراجها من المنزل بالاسم الرباعي ورقم الجلوس بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات