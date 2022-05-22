رابط epedu.gov.iq للاستخراج على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط استخراج الصف نتائج الثالث المتوسط الخارجي. خصصت وزارة التعليم العراقية رابطاً إلكترونيا يتم من خلاله استطلاع نتائج الثالث المتوسط الخارجي للعام الدراسي الجاري، ونوهت الوزارة بوجود منصة رسمية رئيسية خاصة بالوزارة يتم من خلالها إعلام الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بنتائجها في الامتحانات التي خاضوها خلال المرحلة الماضية، وأولياء الأمور والطلاب يقضون حالة من التأهب القصوى انتظاراَ لموعد الكشف عن النتائج لما تمثله تلك المرحلة من نقطة فاصلة في مشوار الطالب التعليمي، وقد أكدت المصادر داخل لجان التصحيح أن عمليات رصد وتجميع الدرجات تتم على أقصى سرعة لإعلان النتائج في أقرب وقت خاصة بعد تأخرها في الظهور وأشارت الوزارة بأن التأخير راجع لتحري الدقة في تصحيح إجابات الطلاب.

رابط استخراج الصف نتائج الثالث المتوسط الخارجي

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية ارتفاع معدل النجاح هذا العام مقارنة بنتائج السنوات الماضية، كما أشارت في أخر تصريح أن عمليات جمع درجات الطلاب في امتحانات المواد تتم في المرحلة الأخيرة لها، وأن لحظة الإعلان عن النتائج باتت قريباً وربما تكون خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم رفعها على موقع الوزارة الرسمي ليتم الاستعلام عنها بكل سهولة دون الحاجة إلى النزول من المنزل خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة، ففي خلال دقيقة من إدخال بيانات الطالب على الموقع تصبح النتائج أمام في حال تم رفعها رسميا من الوزارة.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الطلاب

من المقرر الكشف عن باقي نتائج الثالث المتوسط في المحافظات العراقية فور الانتهاء من عمليات التصحيح، فقد خاض الطلاب امتحاناتهم خلال الفترة الماضية بكل نجاح وهم الآن في لحظة حصاد ثمرة جهودهم خلال تلك المرحلة من العملية التعليمية، وفيما يلي الخطوات اللازمة للحصول على النتائج:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. الانتقال إلى تبويب نتائج الطلاب. اختيار المرحلة الدراسية التابعة للطالب المستعلم عنه. إدخال المحافظة الخاصة بالطالب والرقم الامتحاني. ملء باقي البيانات الشخصية المطلوبة. الضغط على عرض النتيجة لتظهر فور اعتمادها من الوزارة.

كما وفرت الوزارة العديد من الخدمات الخاصة بالطلاب من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، والتي بمجرد الانتقال إلى الموقع يتم الحصول عليها في الحال، هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات الموجود بالاسفل الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور على على الحصول على تلك النتائج التي تم الكش فوالاعلان عنها بواسطة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك امام جميع الطلاب والطالبات بعد الاعلان بصورة وبشكل رسمي على ان النتائج اصبحت الان مطروحة امام الجميع بعد الانتهاء رسمياً من عمليات التصحيح ورصد الدرجات