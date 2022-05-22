أزمة جديدة.. الصراع الروسى الأوكرانى يرفع أسعار اللبن فى أمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الباييس" الكولومبية، اليوم الأحد، إن أمريكا اللاتينية سجلت ارتفاعا كبيرا في أسعار اللبن، وبالتالى ارتفاع أسعار الجبن والزبادى، وذلك بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، فضلا عن استمرار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضافت أنه فى كولومبيا، ارتفع سعر اللبن بنسبة 32.12 % مقارنة بعام 2021، وحتى الآن منذ بداية عام 2022 ارتفع بنسبة 18.52%، وبالمثل، ارتفعت مشتقات مثل الجبن والزبادى بنسبة 22.54% و16.85% على التوالى.

كذلك الأمر فى الإكوادور، إذ ارتفع سعر اللبن من 95 سنتًا إلى دولار واحد فى منطقة الساحل الإكوادورى، ومن 80 إلى 95 سنتًا فى سييرا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعانى من أزمة نقص لبن الأطفال، إذ شهدت الأسواق الأمريكية عجزًا فى ألبان الأسواق مقابل الطلب عليها بنسبة 43% خلال الأسبوع الماضى، حيث تزامن تراجع المعروض مع الكشف عن ألبان فاسدة تحتوى منتجاتها على بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة.