مجموعة «إبيك» تخفق فى إصدار بيان مشترك

جدة - نرمين السيد - أخفق اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ "ابيك"، اليوم الأحد، فى إصدار بيان مشترك، وذلك بعد يوم من الانسحاب المتبادل فى الجلسات بين ممثلى الولايات المتحدة وروسيا، خلال إلقاء خطاب كل منهما فى الاجتماع.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال وزير التجارة التايلاندى، جورين لاكساناويست، إن اجتماع المنتدى الذى يضم 21 دولة، ويعقد فى بانكوك، لم يتمكن من إصدار بيان مشترك بسبب الخلافات بين بعض الدول الأعضاء. وأضاف جورين لاكساناويست فى بيانه، اليوم، أنه بدلاً من ذلك، كلفت الدول تايلاند بإصدار بيان بصفتها رئيسة الاجتماع. وانسحب ممثلو أمريكا واليابان وكندا واستراليا ونيوزيلندا أثناء كلمة وزير الاقتصاد الروسى ماكسيم ريشيتنيكوف، أمس السبت،

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