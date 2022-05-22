إصابة عمدة بإقليم دونباس وحراسه فى انفجار عبوة ناسفة

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر فى هيئات حماية القانون بمدينة إنيرجودار، اليوم الأحد، إصابة عمدة المدينة، أندريه شيفتشيك، واثنين من حراسه الشخصيين، جراء وقوع انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع.





وفى تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، قال المصدر: "اليوم ونتيجة انفجار فى مدخل منزل، أصيب عمدة مدينة إنيرجودار، أندريه شيفتشيك، مع اثنين من حراسه. وكان سبب الانفجار زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع فى الخزانة الكهربائية لمدخل المنزل". وأشار المصدر إلى أن العمدة شيفتشيك تلقى تهديدات متكررة من الجانب الأوكرانى، مؤخرًا، قائلاً: "لقد تلقى تهديدات متكررة.. ودوى انفجار فى مدخل مبنى سكنى عندما دخل العمدة إلى البناية". ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، تعد مدينة إنيرجودار جزءًا من مقاطعة زابوروجيه فى أوكرانيا، ووقعت تحت سيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022، بعد بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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