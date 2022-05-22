ألمانيا تعلق على إمكانية مصادرتها للأصول الروسية

جدة - نرمين السيد - قال وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، إن بلاده منفتحة على مقترحات من الاتحاد الأوروبى بخصوص مصادرة أصول الدولة الروسية لصالح أوكرانيا.

وأشار ليندنر، فى مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن الصعوبات التى تواجه مصادرة ممتلكات الروس الخاضعين للعقوبات الغربية خطيرة للغاية وستكون لها عواقب جدية.

وأضاف وزير المالية الألمانى أن "الدول التى تقوم على سيادة القانون، تضمن حرمة الملكية الخاصة. الصعوبات المرتبطة بالمصادرة عالية للغاية".

وتابع أنه ينبغى إقناع رجال الأعمال الروس، "بالمساهمة فى دفع تعويضات لأوكرانيا على أساس طوعى. وبهذا الخصوص، يجب إجراء مناقشة سياسية".