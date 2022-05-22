إنفجار قرب مقر اجتماع رفيع المستوى لحركة طالبان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، أشار المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زادران، إلى أن الانفجار وقع أمام فندق الاستقبال، حيث كان قادة طالبان يقومون بإحياء الذكرى السنوية لمقتل قائدهم السابق، أختر محمد منصور، الذى قتل فى غارة أمريكية عام 2016.

وبحسب بيان زادران، فإنه وفقًا للمعلومات الأولية، أصيب مدنى فى الانفجار، فيما تحقق السلطات الأمنية فى الحادث.

ووفقًا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، كان انتحارى يحاول استهداف القاعة، دون تقديم المزيد من التفاصيل، لكن لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.