العالم اليوم - بصورة "الخيانة".. بنزيمة يثير الجدل بعد قرار مبابي

انتم الان تتابعون خبر بصورة "الخيانة".. بنزيمة يثير الجدل بعد قرار مبابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 مايو 2022 04:18 مساءً - يبدو أن نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، شعر بـ"الخيانة"، بعد إعلان كيليان مبابي قراره بالاستمرار مع باريس سان جرمان وعدم الانتقال إلى "النادي الملكي".

ويوم أمس السبت، وضع النجم الفرنسي الشاب حدا للتكهنات، وقال إنه قرّر البقاء في الدوري الفرنسي، عكس كل التوقعات التي كانت تشير إلى قرب توقيعه للريال.

ومباشرة بعد هذا الإعلان، نشر بنزيمة، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة لنجم الراب الأميركي الشهير "توباك"، وخلفه الرجل الذي خانه، بعدما كان أحد أصدقائه المقربين، ويُتهم بأنه تسبّب في قتله.

واعتبر متابعون أن الصورة التي نشرها بنزيمة "هي رسالة غير مباشرة إلى مبابي، الذي خان تعهداته وقرر البقاء مع باريس سان جرمان".

وتوقع متابعون أن يؤثر قرار مبابي على علاقته مع بنزيمة، خاصة وأنهما ثنائي مهم في خط هجوم المنتخب الفرنسي، الذي يسعى إلى الدفاع عن لقبه خلال المونديال المنتظر بعد أشهر قليلة.

وكان مبابي بعث، يوم أمس، رسالة إلى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لإبلاغه قراره النهائي.

وجاء فيها: "السيد فلورنتينو بيريز، أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس سان جرمان"، مضيفا "أود أن أشكرك على الفرصة التي منحتها لي للعب مع ريال مدريد، النادي الذي كنت معجبا به منذ طفولتي".

وختم رسالته بالقول: "آمل أن تتفهم قراري.. حظا سعيدا في نهائي دوري أبطال أوروبا".