العالم اليوم - اتحاد الكرة المغربي: مطالب الأهلي بضمانات أمنية "لا تليق"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 مايو 2022 04:18 مساءً - عبّر محمد مقروف، المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن رفضه لبعض مطالب الأهلي المصري قبل خوضه نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الرياضي.

وسيلتقي الأهلي بالوداد، يوم 30 مايو الجاري، على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال مقروف، في تصريحات لقناة تلفزيونية مصرية: "الأهلي ناد كبير ويتعامل دائما مع كل الأمور بهدوء وحكمة، إلا أن طلبه بالحصول ضمانات أمنية لبعثته في الدار البيضاء لا يليق لأنه ضيف على الشعب المغربي".

وأضاف: "الإعلام المغربي تعلم الموضوعية من الإعلاميين المصريين الكبار، وكل ما تعرض له فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، من اتهامات كانت باطلة وغير موضوعية".

وأردف قائلا: "البعض هاجم لقجع واتهمه بالسيطرة على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دون أي دليل، خاصة أن تنظيم المباراة النهائية من اختصاص الكاف، ولقجع يرحب بالأشقاء في مصر وعرض كل التسهيلات الممكنة قبل النهائي".

وبشان اختيار الملعب المغربي لاحتضان النهائي، أوضح مقروف: "الاتحاد المغربي قدم طلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال، وملف ملعب محمد الخامس تفوق على ملعب عبد الله واد السنغالي بعد تصويت أعضاء تنفيذية -الكاف-.. كما أن انسحاب ملعب عبد الله واد أعطى الحق لملعب محمد الخامس في استضافة النهائي".

وكشف المتحدث باسم الاتحاد المغربي أن "اللجنة المنظمة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لم تحدد حتى الآن حصة توزيع التذاكر بين فريقي الأهلي والوداد".

وختم بالقول إن فوزي لقجع "شدّد على ضرورة تقديم جميع التسهيلات للجمهور والجانب المصري في مباراة النهائي".