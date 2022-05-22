“استخراج” رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة الترم الثاني 2022

ينشر لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني 2022، حيث يسارع الكثير من طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي للإستعلام عن نتائج ثانية إعدادي، وذلك بعد انتهاء الطلبة من أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث أدى الطلاب أول اختبار لهم في السابع من مايو الجاري، فيما انتهي الطلبة من أداء آخر امتحان لهم يوم الخميس الماضي 12 مايو من الشهر نفسه، وأكد مديرية التربية والتعليم في الجيزة بأن الطلاب خاضوا امتحانات الترم الثاني وسط إجراءات مشددة، حيث عملت الوازرة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب والقائمين على الامتحنات.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني محافظه الجيزة 2022

يترقب عشرات الآلاف من طلاب وطالبات ثانية إعدادي، موعد إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022 بمحافظة الجيزة، ومع تسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد المقرر لإعلان النتائج، قالت مصادر في المديرية بأنه لم يتم تحديد أي موعد لظهور النتائج، مؤكدة على أن أعمال تصحيح ورصد الدرجات لا يزال مستمرا، حيث تجرى أعمال التصحيح على قد وساق من أجل سرعة الإعلان عن النتائج، وبحسب التوقعات من الممكن أن يتم ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك فور انتهاء ضبط الدرجات وتجميعها حيث ستعلن الوزارة ذلك في الوقت المحدد، وسيتمكن الطلبة من معرفة النتيجة.

نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني محافظه الجيزة 2022

خاض طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي امتحانات الترم الثاني في الموادة المقررة عليهم، وذلك في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وفي مادتي الجبر والإحصاء، مادة اللغة الأجنبية، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة الهندسة، وبحسب ما ذكرته مديرية التربية والتعليم فإن أسئلة الامتحانات لم تخرج عن المنهاج وقد جاء في مستويات الطالب المتوسط، أيضا لم يتم تسجيل شكاوى من قبل الطلبة غير أن ردود الفعل لدى الطلاب كانت ما بين أن الأسئلة متوسطة إلى صعبة، وتحرص لجان الكنترول على أن يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان في الدرجات.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 برقم الجلوس

يمكن لجميع الراغبين في معرفة نتائج الترم الثاني 2022 من طلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس إتباع الخطوات التالية: