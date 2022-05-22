التقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443 واهم شروطه والمستندات المطلوبة في السعودية، يبحث الكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية عن الالتحاق في وظائف الأمن الدبلوماسي التي تعد من الوظائف الهامة، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بالمملكة عن فتح التقديم الأمن الدبلوماسي 1443، وسوف نعرض لكم طريقة التقديم الأمن الدبلوماسي رجال إلكترونيا واهم الشروط اللازمة والمستندات المطلوبة بكل سهولة.

شروط الأمن الدبلوماسي رجال 1443

يجب أن يكون المتقدم على وظيفة الأمن الدبلوماسي سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل الطول المتقدم عن 172 سم.

النجاح في اختبار اللياقة البدنية.

يجب ألا يقل عمره عن 17 سنة وألا يزيد عن 30 سنة.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

النجاح في اختبار القدرات بنسبة تزيد عن 50%.

يجب النجاح في الكشف الطبي وذلك بعد نحاجه بعد المقابلة الشخصية.

ألا يكون متزوج من أجنبية وان يكون متزوج من سعودية.

يجب أن يعمل في جهة حكومية سعودية.

التقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443

أعلنت وزارة الداخلية بالسعودية أن يبدأ التسجيل في الأمن الدبلوماسي رجال من 21 – 5 – 2022م إلى 26 – 5 – 2022م للشهر الحالي، وسنوضح لكم طريقة التقديم كالتالي:

قم بالدخول إلى منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية.

ثم تحديد الوظيفة المطلوب التقديم عليها.

بعد ذلك يتم تسجيل البيانات كاملة بشكل صحيح.

انقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم انقر على تسجيل الطلب من الصفحة التالية للشروط.

بعد ذلك اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة كالتالي: رقم الهوية / تاريخ الميلاد / نوع الجنس /الحالة الاجتماعية / رقم هوية الأب.

ثم اضغط على خيار(موافق).

بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بمعلومات القبول التالية: رقم الجوال للمتقدم / محل الميلاد / الطول/ الوزن / محل إصدار بطاقة الهوية.

بعد استكمال جميع البيانات اضغط فوق على (التالي وحفظ).

وأخيرا بعد الانتهاء من التسجيل انقر على تأكيد الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم على الأمن الدبلوماسي رجال 1443