أبشر للتوظيف الامن الدبلوماسي 1443 رجال jobs.sa ورواتب الامن الدبلوماسي

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عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف الامن الدبلوماسي 1443، لقد أعلن عن توفر وظائف شاغرة لكل الراغبين في تقديم الامن الدبلوماسي. ويعتبر هذا الأخير من بين القوات العسكرية في المملكة، وهي تتولى حماية الشخصيات الدبلوماسية وتوفير الأمن في مختلف المناطق بالسعودية. وقد بدأ التقديم فعليا في وظائف الامن الدبلوماسي بشكل إلكتروني، بحيث يتم قبول طلبات كل من تتوفر فيهم شروط الامن الدبلوماسي، وكان هذا بداية من تاريخ العشرون من شهر شوال 1443 الموافق 21 مايو، وستغلق أبواب التقديم يوم الخميس 25 شوال 1443 الموافق 26 مايو 2022، ويلزم كل المتقدمين إلى قوات الامن الدبلوماسي بملأ كل الحقول بدقة وتحري صحة المعلومات قبل كل شيء، وسنتحدث في هذا المقال عن موضوع التقديم على الامن الدبلوماسي السعودي ورواتب الامن الدبلوماسي.

أبشر للتوظيف الامن الدبلوماسي 1443

من ضمن الروابط الأكثر بحثا حاليا أبشر للتوظيف الامن الدبلوماسي 1443، وأصبح متاحا لهم الآن القيام بـ تقديم الامن الدبلوماسي. وللإشارة فإن الأمن الدبلوماسي كان تابعا من قبل للأمن الجنائي، وقد كشفت وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بأنّ هذه الوظائف المعلن عنها هي مخصصة لفئة الرجال، وهذا من أجل شغل وظائف الرتب التالية: عريف، جندي، جندي أول، وكيل رقيب، وهذه هي خطوات التسجيل:

أولا: الذهاب إلى منصة أبشر للتوظيف على الإنترنت، ثم يختار إحدى الوظائف.

سينتقل إلى موقع الصفحة لتعرض له تفاصيل الوظيفة، ويتوجب عليه أن يطلع على كل شروط الامن الدبلوماسي السعودي ثم يوافق عليها.

ينقر على زر تسجيل الطلب، ويكتب كل البيانات في الأماكن المخصصة لها، وهي: رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية.

ينقر على زر موافق، ويكتب معلومات القبول أيضا، كرقم الهاتف والطول والوزن ومكان إصدار بطاقته، ثم يحفظ المعلومات.

يكتب بيانات المؤهل العلمي ويحفظه أيضا، أخيرا يتحقق من كل بياناته، ويؤكد الطلب.

شروط الامن الدبلوماسي

من أهم شروط الامن الدبلوماسي هي الجنسية السعودية، يستثنى من هذا من نشأ مع والديه خارج المملكة. لا يجب أن يكون الشخص متزوج من امرأة غير سعودية، وفيما يخص الطول المطلوب في الامن الدبلوماسي هو 172 سم. ويجب أن يكون متناسبا مع الوزن، ويكون لديه اللياقة البندية المطلوبة التي تمكنه من أداء التدريبات. أيضا يجب أن تكون هويته الوظنية سارية المفعول.

بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يتحلى المتقدم بحسن السلوك، ولا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية تخل بالشرف والأمانة العامة. ومن الضروي أيضا ألا يكون قد فصل من مهنة في القطاع العسكري، ولا يكون موظف في الوقت الحالي سواء في القطاع العام أو الخاص. ويشترط كذلك اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، وهذه هي أهم الضوابط التي يلزم أن تتوفر في كل المتقدمين.

رواتب الامن الدبلوماسي

تجدر الإشارة لمن يرغبون في الاطلاع على سلم رواتب الامن الدبلوماسي بأنه هناك اختلاف بين الرواتب حسب الرتب. بحيث تنقسم إلى خمسة عشرة درجة، إذ يستفيد جندي الدرجة الأولى من راتب 3220 ريال سعودي. أما الجندي الأول فيتقاضى راتب 3395 ريال سعودي. وبالنسبة لوكيل رقيب يصرف له راتب قدره 4455 ريال سعودي، أما العريف فقيمة راتبه هي 3765 ريال سعودي.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع أبشر للتوظيف الامن الدبلوماسي 1443. وقد ذكرنا لكم أهم شروط الامن الدبلوماسي التي حددتها وزارة الداخلية بالمملكة. كما ذكرنا لكم رواتب الامن الدبلوماسي للدرجة الأولى. ومن الضروري أن يتحرى المتقدمون الدقة أثناء إدخال بياناتهم الشخصية، وسيتم لاحقا الإعلان عن نتيجة القبول في وظائف الامن الدبلوماسي.