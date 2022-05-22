أبو الغيط يعرب عن تطلعه لاستمرار البرازيل فى دعمها للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ​استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة، "فلافيو روشا"، وزير الشئون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل الاتحادية، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وصرح مصدر مسئول من الأمانة العامة بأن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لاستمرار البرازيل فى دعمها للقضية الفلسطينية، فى مختلف المحافل الدولية، خاصة خلال المرحلة الحالية التى تشهد تصعيدا مستمرا من الجانب الإسرائيلى لتضييق الخناق على الفلسطينيين، ومحاولة تغيير الوضع القائم بالقدس، بما فى ذلك النيل من المقدسات الإسلامية والمسيحية. وذكر المصدر أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدول العربية والبرازيل، حيث أوضح أن الطرفين خلال اللقاء ناقشا سبل الارتقاء بالعلاقات العربية مع البرازيل، بما فى ذلك ما يتعلق بتوسيع المجالات المتاحة للاستيراد والتصدير بين الجانبين والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البرازيل والدول العربية. وفى ختام اللقاء، أعرب أبو الغيط عن تقديره للعلاقات العربية البرازيلية، مؤكدا على أهمية العمل على توسيعها بما يحقق أقصى منفعة للجانبين.

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