عاجل- فرنسا تصدم أوكرانيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقالت فرنسا، إن أوكرانيا قد تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبى خلال 15 إلى 20 سنة، وفقا لما نقلته شبكة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكانت الرئاسة الأوكرانية وقعت فى 28 فبراير الماضى، طلبا رسميا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذى يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن أوكرانيا تدافع عن نفسها فى مواجهة روسيا.