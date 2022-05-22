الحنيفات يكشف لـ «إكسترا نيوز» تفاصيل استضافة الأردن للمنتدى العالمى للأرض

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن المنتدى سيناقش أيضا إطلاق استراتيجية حوكمة وإدارة الأراضى فى الأردن وسياسات حوكمة الأراضى فى العالم، مشيرا إلى أن بلاده تغلبت على ندرة المياه من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى وسائل الرى.
وتستضيف الأردن النسخة التاسعة من أعمال المنتدى العالمى للأرض الذى ينظم بشكل دورى كل 3 سنوات من قبل التحالف الدولى للأرض ممثلا بوزارة الزراعة، ومؤسسة بذور وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبى ضمن فعاليات تُعنى بالزراعة والأرض وقضاياها المختلفة إضافة إلى خلق فرص عمل لسيدات المجتمع المحلى هناك.
وتبدأ أعمال المنتدى العالمى للأرض فى البحر الميت غدا الإثنين، وتأتى الفعالية تجسيدا لعنوان المؤتمر للعام الحالى "نحو حلول لأزمات التغيّر المناخى" كما تدعم رسالة المنتدى فى توسيع الرقعة الخضراء وتعميق العلاقة مع الأرض من خلال زراعة مئتى شجرة من أنواع عدة على أرض حرجية قريبة من سطح البحر الميت حيث تعتبر هذه الفعالية المرحلة الأولى من تشجير مساحة تمتد إلى مئة دونم.
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