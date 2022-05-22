الرئيس البولندى: أوكرانيا فقط تملك حق تقرير مستقبلها

جدة - نرمين السيد - وأضاف دودا - فى خطاب له أمام البرلمان الأوكرانى فى كييف، وفقا لما نقلته قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأحد - إن "أصواتا مثيرة للقلق ظهرت، تقول إنه على أوكرانيا الاستسلام لمطالب بوتين.. أوكرانيا وحدها هى التى تملك حق تقرير مستقبلها".

وتابع قائلا إنه "إذا تم التضحية بأوكرانيا من أجل أسباب اقتصادية أو طموحات سياسية - حتى ولو كان سنتيمترا واحدا من أراضيها - سيكون ذلك صفعة كبيرة ليس للأمة الأوكرانية فحسب، بل للعالم الغربى بأسره أيضا".

يشار إلى أن الرئيس البولندى يعد أول رئيس دولة أجنبية يلقى خطابا للبرلمان الأوكرانى بنفسه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى.