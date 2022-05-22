الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد مداهمة منزلى ذويهما وتفتيشهما فى بلدة "بيت فجار" فى محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر هلال شاهين فى مُخيم "عين بيت الماء" غرب محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة، وعندما لم تجد الأسير المُحرر المطلوب قامت باعتقال والده محمد شاهين، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
وفى محافظة رام الله والبيرة الواقعة فى وسط الضفة، وهى مركز لكل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة "سلواد" وقرية راس كركر.
وتتبع سلطات الاحتلال سياسة إعادة اعتقال الأسرى المُحررين وتستجوب ذويهم من حين إلى آخر من باب التضييق عليهم أمنيًا.
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