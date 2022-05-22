نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022، يعيش الآن الأهالي والأبناء حالة من التوتر والقلق فيما بينهم نتيجة انتظارهم لنتائج الاختبارات الخاصة بالمرحلة الابتدائية حيث من المتوقع ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 في غضون أيام قليلة وهي النتائج الخاصة بنهاية العام الدراسي وبعدها سوف ينتقل الطالب إلى سنة دراسية جديدة وهي الصف الخامس الابتدائي وعبر موقعنا سوف تتعرف على خطوات الاستعلام وغيرها من التفاصيل التي يبحث عنها الطلاب تابع معنا.

موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حتي الآن لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ويقوم الآن المعلمين في مراحل النقل المختلفة لتصحيح أوراق الاختبارات وعقب الانتهاء من تصحيحها سوف يتم عرض النتيجة من خلال مواقع الإنترنت سواء كانت هذه المواقع تابعة للحكومة أو المواقع الغير رسمية والجدير بالذكر أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي سوف يتم عرضها عبر موقع بوابة التعليم الأساسي وهو موقع إلكتروني أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ويتم عبر هذا الموقع عرض بيان درجات التلاميذ.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022، والجدير بالذكر انه قد تم تغيير المناهج الدراسية بحيث تتناسب مع مستوى التعليم العالمي والتطور التكنولوجي الحديث وتم تحديد نظام الألوان من اجل إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي حيث أن كل لون يشير إلى الدرجة التي حصل عليها التلميذ في المواد وسوف نوضح لكم الآن الألوان التي يتم عرض النتيجة من خلالها وهي:

اللون الأزرق يعني هذا اللون أن الطالب قد حصل على تقدير ممتاز في المعارف والمهارات وقد حصل على درجات من 85 حتي 100%.

أما عن اللون الأخضر يعني هذا اللون أن التلميذ قد حصل على تقدير جيد وهو تقدير يقع بين 65% وحتى 85%.

بينما اللون الأصفر يعني أن التلميذ قد نال تقدير أقل من جيد وهو يقع بين 50% حتى 60%.

في حين أن اللون الأحمر يعني أن الطالب راسب ويجب هنا أن يدخل اختبارات المرحلة الثانية.

والجدير بالذكر أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي سوف تكون متاحة للطلاب من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات.