القبض على 21 إرهابيا فى أربع محافظات عراقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد، "أنه تم إلقاء القبض على ستة إرهابيين فى محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة".
وأضاف البيان، أنه تم تفكيك شبكة إرهابية فى محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية.. مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة من العناصر الإرهابية فى محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستى لعصابات "داعش" فى منطقة جبال حمرين.
ولفت البيان إلى أنه تم القبض على ستة إرهابيين فى كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند بينهم قيادى فى داعش الإرهابى دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية، موضحا أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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