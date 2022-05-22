الصحة العالمية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بمرض جدرى القردة لدى البشر ارتفعت إلى 92 حالة من 12 دولة من البلدان المشاركة غير الموبوءة.

وأكدت المنظمة أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات مرتبطة بهذا المرض"، مشيرة إلى أنه لا ترتبط حالات جدرى القرود المبلغ عنها بالسفر إلى المناطق الموبوءة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

يشار إلى أنه تم الإبلاغ أيضا عن تسلسل الجينوم من عينة مأخوذة فى البرتغال أظهر ارتباطا وثيقا بفيروس جدرى القرود الذى تسبب فى التفشى الحالى للحالات الواردة من نيجيريا إلى بريطانيا وإسرائيل وسنغافورة فى 2018 و2019.