دبابات «ترميناتور» الروسية تتجه لـ سيفيرودونتسك الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة "لوهانسك" سيرهى هايداى قوله، إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد محاولات الهجوم فى المنطقة، مشيرا إلى أن الروس حاولوا الدخول من أربعة اتجاهات فى وقت واحد إلا أنه تم التصدى لهم مما دفعهم إلى التراجع إلى مواقعهم السابقة.

وأضاف هايداى أن القوات الروسية استمرت فى قصف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والمدفعية، مشيرا إلى تعرض بلدات وقرى خاضعة للسيطرة الأوكرانية لأضرار.

وأشار المسؤول الأوكرانى إلى أن القوات الروسية تسببت فى إحداث أضرار بجسر كان يستخدم فى إيصال السلع الإنسانية إلى المنطقة، كما أنها دمرت عمدا مستشفى متعدد التخصصات -على حد قوله.

وأوضح - فى منشور له على تطبيق "تليجرام" - أن مبنى المستشفى المكون من سبعة طوابق أصبح فى الواقع مبنى من أربعة طوابق.