إسرائيل ترصد الإصابة الثانية بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - ويأتى الإعلان عن الحالة الثانية فى إسرائيل بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض فى الشرق الأوسط لديها أيضًا، أمس السبت.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن الشخص المشتبه فى إصابته عاد مؤخرًا من رحلة إلى أوروبا الغربية، ويخضع حاليًا لفحص جدرى القردة، مبينة أنه يتلقى العلاج فى مركز برزيلاى الطبى فى عسقلان، وحالته طفيفة.
وبحسب التقارير، لم تكشف وزارة الصحة الإسرائيلية عن هوية المريض، لكنها أكدت أنه رجل يبلغ من العمر 27 عامًا، وكان يعمل على سفينة شحن راسية فى أسدود، لافتة إلى أنه معزول تمامًا، ولم يكن على اتصال بمرضى آخرين فى المستشفى.
فيما أوصى الطاقم الإسرائيلى المكلف بالتعامل مع الأوبئة، بالتزود بالأدوية الخاصة بعلاج جدرى القرود، فى محاولة لتبديد المخاوف من خطورة المرض.
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