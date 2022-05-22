العالم اليوم - دولة عربية تودع "إجراءات كورونا".. وتحذر هؤلاء

انتم الان تتابعون خبر دولة عربية تودع "إجراءات كورونا".. وتحذر هؤلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 مايو 2022 01:19 مساءً - أعلن التلفزيون الرسمي في عمان أن السلطنة قررت، الأحد، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة، وذلك نقلا عن بيان للجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونا.

وحثت اللجنة العليا الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وتشير بيانات رويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض في سلطنة عمان منذ بدء الجائحة يصل إلى 389 ألفا و943 حالة إلى جانب 4260 وفاة لها علاقة بكورونا.