رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 جميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

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عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 الترم الثاني، بدأت المدارس في إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 بنظام التقييم عن طريق الألوان وفقًا للنظام الجديد التي تقوم به وزارة التربية والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم المصري، في إعلان النتائج في إطار خطة الدولة بتطوير التعليم ضمن رؤية 2030 التي تستهدف تطوير كافة القطاعات في الدولة المصرية، وإليكم خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في جميع المحافظات من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي المتخصصة في إعلان نتائج مرحلة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 الترم الثاني

يواصل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم عبر محركات جوجل البحث عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي لمعرفة درجات أبنائهم في العام الدراسي الحالي 2021-2022 بعد إعلان نتيجة 4 ابتدائي في المدارس بنظام الألوان في جميع مديريات التعليم بوزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية، عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح لإجابات الطلاب.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

وذكرت وزارة التربية والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، أنه بدأ الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2022 في المدارس وفق نظام التقييم الذي أعلنت عنه الوزارة في بداية العام الدراسي الحالي وإليكم رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس.

أولًا: القيام بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة “الاستعلام” عن نتائج الطلبة.

ثالثًا: ثم النقر على اختر المرحلة الابتدائية.

رابعاً: ثم النقر علي كلمة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022.

خامسًأ: وعليك بعد ذلك إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

سادسًا: ثم النقر علي كلمة بحث.

سابعًا: ثم الإنتظار ثواني وسوف تظهر النتائج والدرجات أمامك لطلاب الصف الرابع الإبتدائي 2022 في كافة المواد الدراسية.

نظام تقييم نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022

واعتمدت وزارة التربية والتعليم الفني، مع بداية العام الدراسي الحالي، نظام التقييم والألوان في إعلان درجات الطلاب في الصف الرابع الإبتدائي الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ كما كان في الوقت السابق وهي كالتالي:

اللون الأزرق: حصول التلميذ على تقدير امتياز بنتيجة الصف الرابع الابتدائي، وحصوله على ما يعادل 85% حتى 100%.

الأخضر: أن التلميذ حصل على تقدير جيد وحصوله على ما يعادل 65% حتى 85%.

اللون الأصفر: أن نسبة نجاح التلاميذ ما بين 50% و60%.

اللون الأحمر: أن التلميذ راسب، ودخوله امتحانات الدور الثاني.