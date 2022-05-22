نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي النادي الأهلي المصري مع نظيره انبي في الجولة الـ 15 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لعام 2021-2022، في مباراة قوية يسعى خلالها المارد الأحمر بقيادة المدير الفني الجنوب الأفريقي، بيتسو موسمين، للعودة مرة أخرى للانتصارات في المسابقة المحلية بعد عدم تحقيق الفريق الأول للنادي الأهلي انتصارات خلال الجولات الأربعة الماضية ونستعرض معكم خلال السطور التالية موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري المصري لكرة القدم وتردد القنوات الناقلة للمباراة وجدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

يواجه النادي الأهلى نظيره، غدًا السبت الموافق 20 مايو 2-22، في تمام الساعة التاسعة مساءًا حيث تقام المباراة على باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز المصري لهذا العام ويسعى المارد الأحمر خلال المباراة لتحقيق الإنتصار من أجل المنافسة على صدارة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم 2022

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2021/2022 قبل إنطلاق مباريات الجولة العشرين من المسابقة وهو كالتالي:

1- الزمالك – 41 نقطة.

2- بيراميدز – 39 نقطة.

3- الأهلي – 34 نقطة.

4- سموحة – 33 نقطة.

5- فيوتشر – 31 نقطة.

6- فاركو – 27 نقطة.

7- طلائع الجيش -26 نقطة.

8- البنك الأهلي – 25 نقطة.

9- إنبي -24 نقطة.

10- غزل المحلة – 24 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا -21 نقطة.

12- المصري -20 نقطة.

13- الإتحاد السكندري -19 نقطة.

14- المقاولون العرب -18 نقطة.

15- الجونة -17 نقطة.

16- الإسماعيلي -17 نقطة.

17- مصر المقاصة -13 نقطة.

18- إيسترن كومباني – 11 نقطة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقوم قناة أون تايم سبورت، بنقل مباراة الأهلي وإنبي، غداً السبت بالدورى المصرى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء، وإليكم تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الدرجة 7.3 غرب.

وأعلنت رابطة المحترفين لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي سوف تنطلق غدًا السبت الموافق 21 مايو 2022 حيث سيواجه إيسترن كومبانى نظيره سموحة وطلائع الجيش مع المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

فاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد جاءت اهداف النادي الأهلي في الوقت بدل الضائع.